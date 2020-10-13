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انخفاض الدين الخارجي لروسيا بأكثر من 30 مليار دولار

مال وأعمال

انخفاض الدين الخارجي لروسيا بأكثر من 30 مليار دولار
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات للبنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع الدين الخارجي للبلاد خلال العام الجاري بأكثر من 30 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الدين الخارجي لروسيا بحلول 1 أكتوبر الجاري 461.2 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 6.16% (30.3 مليار دولار) عن مستوى الدين في مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى أن حجم الدين الخارجي كان في مطلع العام الجاري عند مستوى 491.418 مليار دولار.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: "تاس"

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