الكرملين يعلق على مسألة فرض بولندا غرامة قياسية على "غازبروم"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على مسألة قيام بولندا بفرض غرامات على الشركات الأوروبية و"غازبروم" الروسية المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2".

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن للصحفين اليوم الأربعاء، إن شركة "غازبروم"، التي فرضت عليها بولندا غرامة 7.6 مليار دولار، ستتخذ إجراءات قانونية كرد للدفاع عن مصالحها.

واستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن يؤثر قرار بولندا هذا على العلاقات بين موسكو ووارسو، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين لا يمكن وصفها بالمزدهرة.

من جهتها رفضت "غازبروم" قرار هيئة الاحتكار البولندية، وقالت إنها لا تتفق بشكل أساسي مع موقف الهيئة من المشروع ومن قرار فرض غرامة عليها.

وأكدت الشركة الروسية أنها ستطعن على القرار وسوف تستخدم حقها بذلك.

إقرأ المزيد

وقبل ذلك أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار البولندية فرضها غرامة مالية بقيمة 100 مليون دولار على الشركات الأوروبية المشاركة في "السيل الشمالي-2".

كذلك فرضت الهيئة على شركة الغاز الروسية "غازبروم" غرامة خيالية تقدر بنحو 7.6 مليار دولار.

ومنحت الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع مهلة 30 يوما لفسخ عقود مشاركتها في "السيل الشمالي-2".

وتتهم الهيئة "غازبروم" والشركات الأوروبية المشاركة في المشروع بأنها لم تحصل على موافقة من السلطات البولندية لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2".

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر عبر مياهها خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

المصدر: "نوفوستي"