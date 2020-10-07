مهنة الحلم.. ما هي رواتب أطقم ضيافة الطيران؟

تجذب مهنة مضيف أو مضيفة الطيران انتباه الكثيرين في العالم، إذ يعتقدون أنه من خلال هذه المهنة يمكن مشاهدة مختلف دول العالم وتقاضي رواتب عالية، فكم يا ترى تبلغ أجور أطقم الضيافة؟

تحدثت مضيفة طيران روسية سابقة في فيديو نشرته في تطبيق TikTok عن الرواتب الحقيقة للطيارين والمضيفات.

وأوضحت المضيفة السابقة أن أجور الموظفين تعتمد على ساعات الطيران التي ينفذها الشخص، كما أن إجمالي الدخل، الذي يتضمن بدل المهمات والحوافز والمكافآت، يعتمد على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.

وقالت إن مضيقة الطيران العادية في شركات الطيران بروسيا تتقاضى راتبا أساسيا من 30 إلى 60 ألف روبل، فيما يبلغ راتب مضيفة الطيران ذي الخبرة 60 - 100 ألف روبل، بينما يتراوح راتب مساعد الطيار ما بين 150 و300 ألف روبل، أما راتب القبطان (قائد الطائرة) فيبلغ ما بين 300 و600 ألف روبل.

ولفتت المضيفة السابقة إلى ميزة بشأن توظيف المضيفين والمضيفات، وقالت إن الشباب يتم تعيينهم في منصب مضيف الطيران بشكل أسرع من الفتيات، بسبب ضرورة وجود أحد من ممثلي الجنس القوي بين أفراد طاقم الضيافة على متن الطائرة.

الدولار=77 روبلا

المصدر: "نوفوستي"