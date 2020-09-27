توقعات مدير عام "أوبك" حول مخزونات النفط بالاقتصادات المتقدمة

توقع محمد باركيندو أمين عام "أوبك" بقاء مخزون النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ببداية 2021 فوق متوسطه خلال 5 سنوات بهامش قليل ليتراجع دون ذلك المستوى بباقي فترات العام.

وقال باركيندو في اجتماع عن بعد لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين: "التوازن المتوقع بين العرض والطلب، سيفضي إلى بقاء المخزونات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط في خمسة أعوام".



وأضاف: "لكن المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع من 2020، لتبقى في حدود 123 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام".

ويعد مستوى مخزونات النفط باقتصادات الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معيارا رئيسيا في سياسة "أوبك" وحلفائها.

المصدر: رويترز



