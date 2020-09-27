نوفاك يشيد بجهود روسيا في منع انهيار الاقتصاد العالمي

أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن بلاده تعمل كل ما في وسعها لمنع انهيار سوق الطاقة، وتفادي انهيار الاقتصاد العالمي.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، أن قطاع الطاقة سيحتاج لوقت طويل للتعافي من الصدمة المرتبطة بوباء كوفيد -19.

وتابع: "هذا هو الاجتماع الثاني لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين هذا العام، لقد اجتمعنا في أبريل لمواجهة الانكماش غير المسبوق في النشاط الاقتصادي... لقد اتخذت روسيا على نفسها التزامات غير مسبوقة في مجال نشر التوازن في السوق، بصفتها عنصرا مسؤولا في سوق الطاقة. نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع انهيار سوق الطاقة، والاقتصاد العالمي".

وقال: "كان قطاع الطاقة من أكثر الصناعات تضررا بسبب الانخفاض الحاد في الطلب. وفي أبريل شهدنا ربما أسوأ فترة حيث انخفض الطلب على المشتقات النفطية بنحو 28-30٪ نتيجة لانخفاض النقل البري والجوي. انخفض حجم الاستثمار في استخراج النفط بنسبة 25-30٪ ونتوقع بشكل متوسط ​​هذا العام تراجعا في الطلب على النفط بنسبة 10٪".

المصدر: نوفوستي