الولايات المتحدة تحظر تحميل تطبيقي "تيك توك" و"وي شات"

قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه سيتم حظر الأشخاص في الولايات المتحدة من تحميل التطبيقين الصينيين "تيك توك" و"وي شات" ابتداء من 20 سبتمبر الجاري.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "اعتبار من 20 سبتمبر الجاري تحظر الأنشطة التالية: تقديم أو توزيع أو تحديث لتطبيقي "تيك توك" و"وي شات" في الولايات المتحدة من خلال متجر التطبيقات".

وعلق وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، على ذلك قائلا إن "الحظر سيضمن أمننا القومي ويحمي الأمريكيين من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني".

وأدعى أن التطبيقات الصينية "تجمع بيانات واسعة وتخضع لتعاون إلزامي مع أجهزة الاستخبارات الصينية".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السلطات الأمريكية لن تجبر المستخدمين الأمريكيين الحاليين على التوقف عن استخدام هذين التطبيقين، لكنها ستمنعهم من تثبيت التحديثات عليهما.

وقبل ذلك ذكرت "رويترز" أنه سيتعين على "غوغل" و"أبل" حذف التطبيقين الصينيين من أنظمتهما الأساسية المتوفرة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن مستخدمي التطبيقين في الولايات المتحدة لن يستطيعوا تثبيت التحديثات التي ستجري عليهما، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية ستتمكن من مواصلة العمل مع التطبيقين خارج الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات