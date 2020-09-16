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ترامب: لست مستعدا للتوقيع على صفقة "تيك توك"

مال وأعمال

ترامب: لست مستعدا للتوقيع على صفقة
Reuters
تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس الصينية
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير مستعد للتوقيع على صفقة مقترحة تشمل مجموعة "أوراسيل" الأمريكية، وتطبيق "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس" الصينية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: "قيل لي إنه لا يوجد مسار قانوني لضمان أن الأموال من صفقة "تيك توك" ستذهب إلى الحكومة الأمريكية".

وأضاف: "لا، لست مستعدا للتوقيع على أي شيء.. سيبلغونني صباح الغد بالاتفاق وسأعلمكم بذلك".

وبموجب اقتراح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق، والتي تتخذ من بكين مقرا لها، فإنها "ستحتفظ بمعظم الأعمال التجارية العالمية لـ"تيك توك"، وستنشئ مقرا للتطبيق في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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