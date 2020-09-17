تعاون ألماسي بين الإمارات وإسرائيل

قالت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي، اليوم الخميس، إنهما وقعتا اتفاقا استراتيجيا لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

إقرأ المزيد

وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتبا تمثيليا لها في دبي وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبا في رمات جان لتعزيز التجارة بين البلدين والمساعدة في تحقيق متطلبات الأعمال.

يذكر أن إسرائيل وقعت يوم الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقيتين مع كل من الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات.

المصدر: "رويترز"