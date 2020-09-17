 
مباشر

تعاون ألماسي بين الإمارات وإسرائيل

مال وأعمال

تعاون ألماسي بين الإمارات وإسرائيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or5p

قالت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي، اليوم الخميس، إنهما وقعتا اتفاقا استراتيجيا لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

إقرأ المزيد
أبو ظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب
أبو ظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب

وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتبا تمثيليا لها في دبي وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبا في رمات جان لتعزيز التجارة بين البلدين والمساعدة في تحقيق متطلبات الأعمال.

يذكر أن إسرائيل وقعت يوم الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقيتين مع كل من الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا