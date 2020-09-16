أبو ظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأربعاء، أن أبو ظبي للاستثمار سيفتتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال في بيان على "تويتر": "مكتب تل أبيب سيكون الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبو ظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية".

وأضاف: "يخطط أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا".

ويعد المكتب الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في #أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية. ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 16, 2020

يذكر أن الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعت أمس الثلاثاء في البيت الأبيض على اتفاقات لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز"