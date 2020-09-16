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أبو ظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب

مال وأعمال

أبو ظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب
Reuters
أبو ظبي في الإمارات - أرشيف
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أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأربعاء، أن أبو ظبي للاستثمار سيفتتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال في بيان على "تويتر": "مكتب تل أبيب سيكون الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبو ظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية".

وأضاف: "يخطط أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا".

يذكر أن الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعت أمس الثلاثاء في البيت الأبيض على اتفاقات لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز"

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