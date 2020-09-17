جنوب السودان.. سلفا كير يقيل وزير المالية ورئيس مؤسسة النفط

ذكر التلفزيون الرسمي في جمهورية جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أقال يوم الأربعاء وزير المالية سلفاتوري قرنق، وعين أثيان دينق أثيان خلفا له.

وقال التلفزيون إنه تقرر أيضا تعيين بول رينج مورويل رئيسا لـ"مؤسسة النيل للبترول" المملوكة للدولة محل شول دينق أبيل، فيما لم يعلن سلفا كير سبب هذه التعديلات.

يذكر أن سلفاتوري قرنق شغل منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي منذ مارس عام 2018.

أما شول دينق أبيل، فعمل في "مؤسسة النيل للبترول" منذ عام 2014، وأصبح مديرا لها عام 2017.

المصدر: رويترز