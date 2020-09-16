شركات الطاقة التركية مدعوة لزيادة الاستثمار في ليبيا

كشف رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، عن أن شركات الغاز والنفط في بلاده، تلقت دعوة من مسؤولين ليبيين لزيادة أنشطتها الاستثمارية في هذا البلد العربي.

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وأضاف قرنفل لوكالة "الأناضول"، أن مسؤولين ليبيين أكدوا أن شركات الطاقة التركية لم تحصل على الحصص اللازمة من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي في بلادهم، لذلك يجب تفعيل دور هذه الشركات للحصول على المزيد من الحصص.

وأشار أن الجانبين التركي والليبي يخططان لتوقيع مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع في المستقبل، وذلك لضمان تأسيس أواصر علاقات متينة على الصعيدين التجاري والاستثماري بين البلدين.

وذكر قرنفل أن تكاليف استخراج الغاز والنفط في ليبيا أرخص من الدول الأخرى بالمنطقة.

وأوضح قرنفل أنهم التقوا بمسؤولين في مجلس النفط والغاز الليبي، وأن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، حدد 7 مجالات مرخصة ضمن نطاق الاتفاقية المبرمة مع طرابلس في يونيو الماضي.

ولفت إلى أن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام بلغ مليار دولار، وأن الفترة المقبلة، اعتبارا من يونيو المقبل، سوف تشهد انتعاشا ملحوظا في تلك الصادرات.

وشهدت أنقرة، الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم، بين الجانبين التركي والليبي، من أجل حل الصعوبات التي تواجهها الشركات التركية في ليبيا، وإنجاز مشاريع البناء غير المكتملة به، مع توجه الأوضاع فيه نحو الاستقرار، وفق المتحدث.

المصدر: "الأناضول"