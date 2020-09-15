تركيا تنشر مذكرة تفاهم اقتصادية وقعتها مع ليبيا

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية المبرمة مع ليبيا، لتدخل حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن المذكرة وقعت بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية في 13 أغسطس الماضي، ودخلت حيز التنفيذ إثر نشرها بالجريدة الرسمية.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قد أعلنت في وقت سابق توقيع بلادها مع ليبيا مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته بكجان في 13 أغسطس الماضي مع وزير التخطيط في الحكومة الليبية الطاهر الجهيمي، بأنقرة، قالت "وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية".

وأضافت أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية داخل ليبيا في الماضي القريب، توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها.

ولفتت بكجان إلى أن المذكرة الموقعة تعد بمثابة وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للتوصل إلى حل.

المصدر: "الأناضول"