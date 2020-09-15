أوكرانيا.. عمال مناجم يحتجون من تحت الأرض للأسبوع الثاني

يستمر عمال مناجم بمدينة كروفوي روغ في أوكرانيا بالإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يرفضون الخروج من المناجم، ويطالبون بزيادة في الرواتب وتحسين ظروف العمل.

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ويطالب العمال بزيادة في الرواتب، حيث أنهم لم يحصوا على أي زيادة منذ العام 2013، كما أنهم يطالبون ببعض المزايا.

ويرفض ممثلون عن نقابة العمال تقديم مساومات لإدارة المناجم، بالإضافة لذلك قام العمال باللجوء إلى البرلمان الأوروبي طلبا للمساعدة.

وبدأ إضراب العمال بمدينة كروفوي روغ الأوكرانية في 3 سبتمبر الجاري، وانطلق من منجم واحدة، لكن بعد ذلك انضم إلى الإضراب عمال من ثلاثة مناجم آخرى.

في البداية شارك في الإضراب 400 عامل، لكن جزءا منهم خرج من المناجم وعاد إلى البيت بسبب مشاكل صحية، والآن هناك 195 عاملا تحت الأرض.

المصدر: "إزفستيا" الروسية