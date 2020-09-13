عمال مناجم مضربون في أوكرانيا يلجأون إلى البرلمان الأوروبي 

لجأ عمال المناجم التابعة لمجمع معالجة خام الحديد بمدينة كروفوي روغ الأوكرانية إلى البرلمان الأوروبي بطلب حمايتهم من قهر أرباب عملهم.

وجاء في بيان لعمال المناجم المضربين عن العمل منذ أكثر من أسبوع، ونشرته إحدى الصحف الأوكرانية، اليوم الأحد، أنهم يطالبون قيادة المجمع بدفع رواتبهم بشكل مستقر وبحجم موعود، وإعادة الأعمال الآمنة وتحسين ظروف العمل.

وأشار عمال المناجم إلى أن أرباب عملهم أعرضوا عن إقامة حوار بناء معهم، بل هددهم قادة المجمع بفتح ملفات جنائية ضدهم وتحميلهم مسؤولية توقف الإنتاج بسبب إضرابهم عن العمل. وختم البيان بالقول: "نطلب منكم حماية عائلاتنا وحماية أنفسنا من القهر الجسدي والمعنوي".

ومنذ بدء احتجاجات عمال المناجم في كريفوي روغ، في 3 سبتمبر، لم تنجح إلى الآن كل محاولات التوصل إلى حل توافقي بين المضربين عن العمل وإدارة المجمع. وقال رئيس النقابة المستقلة لعمال المناجم، ميخائيل فولينيتس، إن 229 شخصا وهم عمال مجمع كريفوي روغ لمعالجة خام الحديد وأحد المناجم التابعة لمصنع آخر يرفضون الصعود من مناجمهم، فيما يواصل جزء من عاملي المجمع احتجاجاتهم على سطح الأرض.

ولم يستبعد رئيس النقابة أن يتوجه المحتجون إلى العاصمة كييف لإجراء مظاهرة قرب مبنى الحكومة.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قدمت، في يناير الماضي، برنامج "التحول الأخضر" لقطاع الطاقة، والذي يقتضي إغلاق المناجم الحكومية الخاسرة"، مع إعطاء عامليها إمكانية المرور ببرنامج إعادة التدريب المهني.

المصدر: تاس