وزير المالية الروسي يكشف عن توقعاته لعجز الميزانية الروسية في 2020

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال منتدى مالي في موسكو، إن عجز الميزانية الروسية هذا العام سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف الوزير الروسي أنه في البداية كان من المتوقع أن تسجل الميزانية الروسية هذا العام فائضا بنسبة 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لتوقعات سيلوانوف فإنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي خلال 2020 تراجعا بأقل من 4%.

كذلك أشار إلى أن معدلات البطالة في روسيا تقترب الآن من مستواها قبل أزمة فيروس كورونا، وأن الطلب الاستهلاكي يشهد تعافيا.

وقبل ذلك حسنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وقالت إن الاقتصاد الروسي في 2020 سينخفض بنسبة 4.9%.

المصدر: "تاس"