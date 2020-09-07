وزير الزراعة المصري يعلن مضاعفة تمويل مشروع "البتلو" بـ2 مليار جنيه بأمر من السيسي

أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه.

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وأشار الوزير المصري إلى أن هذا المشروع يشهد إقبالا غير مسبوق، حيث أن هذا التمويل سيعمل على إيجاد مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه.

وأضاف القصير أن مجلس إدارة المشروع وافق في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 2 مليار و624 مليون جنيه لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالي 183 ألف رأس ماشية الأمر الذي يؤكد على نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء فى توفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار وأيضا تحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

وأكد أن إقبال المربين غير المسبوق على الاستفادة من تسمين العجول ضمن المشروع القومي للبتلو سواء المحلية أو المستوردة المحسنة وراثيا سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها في منافذها بسعر مناسب يسهم في توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي – أو أسعار اللحوم الحمراء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية