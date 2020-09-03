اليورو يبلغ أدنى مستوى في أسبوع

واصل الدولار انتعاشه اليوم الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.

ودفع الانتعاش العملة الأمريكية لترتفع بنحو 1.3% عن أدنى مستوى في 28 شهرا، الذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء.

ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة.

وانخفض اليورو بنحو 0.4% لأدنى مستوى في أسبوع عند 1.1797 دولار في آسيا، بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن عددا من أعضاء المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ينتابهم القلق من أن ارتفاع اليورو قد يضغط على النمو الأوروبي.

المصدر: "رويترز"