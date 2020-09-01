كوريا الجنوبية تكشف عن ميزانية غير مسبوقة

أقر مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية اليوم ميزانية قياسية غير مسبوقة تبلغ 555.8 تريليون وون (469.8 مليار دولار أمريكي) لـ2021، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

ووفقا لوزراة الاقتصاد والمالية في كورويا الجنوبية فإن ميزانية العام القادم تزيد بنسبة 8.5% عن العام الحالي.

وتدعو الميزانية إلى زيادة الإنفاق لخلق فرص العمل والرعاية الاجتماعية بنسبة 20% و10.7% على التوالي، مع تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 2.2%، وزيادة ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 5.5%.

كما زادت نسبة الإنفاق على الأشغال العامة والسلامة بنسبة 4.4%، والثقافة والرياضة بنسبة 5.1%.

وسوف تقدم الحكومة الميزانية إلى البرلمان يوم الخميس المقبل للموافقة عليها، حيث سيكون الموعد النهائي لتمرير الميزانية هو 2 ديسمبر المقبل.

وتتوقع الحكومة جمع 483 ترليون وون من إجمالي الإيرادات العام المقبل، بزيادة 0.3% على أساس سنوي، بما في ذلك 282.3 ترليون وون من ضرائب الدولة.

المصدر: "يونهاب"