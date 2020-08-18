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مصر تعلن احتلال الجزائر المرتبة الأولى عربيا في استيراد النحاس وسوريا الثانية

مال وأعمال

مصر تعلن احتلال الجزائر المرتبة الأولى عربيا في استيراد النحاس وسوريا الثانية
Reuters
مصر
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احتلت الجزائر المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر استيرادا للنحاس من مصر بقيمة 21.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

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ووفقا للمجلس التصديري لمواد البناء في مصر، جاءت سوريا في المرتبة الثانية بين الدول التي صدرت لها مصر النحاس خلال الفترة المذكورة بقيمة 8.3 مليون دولار.

وأضاف المجلس أن الأردن احتل المرتبة الثالثة بـ 4 ملايين دولار، بينما استورد لبنان من مصر نحاسا بقيمة 3.3 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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