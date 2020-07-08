مصر توقع عقود إنشاء مجمع ضخم لتكرير البترول بـ2.8 مليار دولار

أعلنت وزارة البترول المصرية أن الوزير طارق الملا وجيامباولو كانتيني السفير الإيطالي في القاهرة، شهدا توقيع عقود إنشاء شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك".

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وأوضحت الوزارة أن العقود تم توقيعها مع المقاول العام للمشروع وهي شركة "تكنيب" الإيطالية، لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بأسيوط (مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت).

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، فإن العقد تم توقيعه بين كل من "تكنيب" وشركتي "إنبي" و"بتروجت"، وذلك لتنفيذ المشروع التابع لشركة "أنوبك" بتكلفة استثمارية إجمالية 2.8 مليار دولار.

وقال طارق الملا عقب التوقيع، إن المشروع الجديد يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر ويأتي تدعيما لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير.

وأضاف الوزير أن برنامج تطوير صناعة التكرير يتم تنفيذه تأمينا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود، والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج، وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرا للنقد الأجنبي.

وأوضح أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالي الأوكتين، والبوتاجاز.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يحقق مردودا متميزا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة.

ويقام المشروع الجديد على أرض محافظة أسيوط وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.8 مليون طن سنويا من السولار بالمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويا، والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويا.

كما يتضمن المشروع إنتاج الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويا، والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا كمنتجات ثانوية.

المصدر: مصراوي