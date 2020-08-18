 
مباشر
عاجل
تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي

بوتين: الاقتصاد الروسي سيتراجع في 2020 أقل من باقي اقتصادات العالم

مال وأعمال

بوتين: الاقتصاد الروسي سيتراجع في 2020 أقل من باقي اقتصادات العالم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojuu

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من باقي اقتصادات العالم، بما في ذلك الأوروبية.

إقرأ المزيد
"فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2021

وجاء تصريح الرئيس خلال اجتماع مع إيغور سيتشين، رئيس شركة "روس نفط"، أكبر شركات النفط الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه أثار هذه المسألة بسبب قيود إنتاج النفط الخام المفروضة في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+".

وأضاف، أن "الوضع الحالي (أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط) سيمران عاجلا أم آجلا وسينمو الاقتصاد العالمي والروسي أيضا.

وفي وقت سابق توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ينخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا