"فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2021

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العام الجاري، لكنها في الوقت نفسه تتوقع ارتفاعا ملحوظا في 2021.

وقالت "فيتش"، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إنها تتوقع انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.

وعزت الوكالة انخفاض الاقتصاد الروسي في 2020 لهبوط أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي تقرير الوكالة السابق، توقعت "فيتش" انخفاض الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة 1.4% ونمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.2%.

المصدر: "تاس"