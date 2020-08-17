بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات تدعو الإسرائيليين للمشاركة في "إكسبو دبي"

أعربت مسؤولة بوزراة الخارجية الإماراتية عن أملها في مشاركة العديد من الإسرائيليين، في معرض "إكسبو دبي 2021"، كما قللت من احتمال افتتاح سفارة إماراتية في القدس.

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ووصفت هند العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بـ"التاريخي"، وأعربت عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين.

وردا على سؤال بشأن موعد تفعيل تأشيرات السفر بين البلدين، قالت المسؤولة إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع الأطراف المشاركة في الاتفاق حريصة على إحراز تقدم. فيما يتعلق بتأشيرات العمل والسفر، فهذا بالتأكيد عنصر أساسي في الاتفاقية. نتوقع إنشاء روابط جوية وتأشيرات متبادلة كجزء من العلاقة الجديدة بين بلدينا، ونأمل أن نرى العديد من الإسرائيليين في عام 2021 في معرض "إكسبو دبي"، حيث كانت إسرائيل في وقت سابق قد أكدت مشاركتها".

وقالت المسؤولة، ردا على سؤال بشأن إمكانية افتتاح سفارة إماراتية في القدس، "نحن ملتزمون بالقرارات الدولية وكذلك بالموقف العربي الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".

وعند سؤال العتيبة عن نقطة التحول التي قادت لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قالت المسؤولة إن "الضم كان هو مصدر قلقنا المباشر، شعرنا أنه سيقضي على آفاق حل الدولتين"، مؤكدة أن وقف مخطط الضم أمر "مهم للغاية بالنسبة للإمارات".

وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي في بيان مشترك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقالت إن اتفاق التطبيع يشمل وقف إسرائيل عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أنه تقرر تأجيل انطلاق معرض "إكسبو دبي" من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021، بسبب أزمة جائحة كورونا. وكانت إسرائيل قد أعلنت في 2019 مشاركتها في "إكسبو دبي".

المصدر: "هآرتس"