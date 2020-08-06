مصر تعلق على تأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت ودور الجيش المصري حال وجود مواد مشعة

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن مدى تأثر القناة بانفجار مرفأ بيروت الهائل الذي وقع منذ يومين في لبنان وخلف العديد من القتلى والجرحى.

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وردا على سؤال في مؤتمر صحفي للاحتفال بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة "هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟"، قال ربيع إن "التأثير لن يظهر حاليا".

وتابع الوزير المصري، قائلا: "التأثير هنشوفه بعد كده"، موجها التعازي للدولة اللبنانية في ضحايا الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، وأسفر عن 137 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، ويعتقد أن عشرات آخرين مازالوا تحت الأنقاض.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس تعتبر أكثر ممر ملاحي متوفر به عنصر الأمان، والتأمين ضد الإرهاب، ويقدم الكثير من الخدمات.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تؤمن الممر الملاحي بالكامل، "وعندما تكون هناك سفن عليها إشعاع يقوم رجال الحرب الإلكترونية بفحصها، ولو في حاجة المركب مبتعديش".

ولفت إلى أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب، بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، رغم التحديات العالمية المختلفة.

وأضاف: "خطة تطوير المجرى الملاحي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد ومن خلال عدة خطوات متوازية أبرزها إنشاء سلسلة من الجراجات على طول القناة الجديدة بهدف زيادة معدلات الأمان ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة".

المصدر: سبوتنيك