المركزي التركي يكشف حجم ديون البلاد الخارجية

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، عن حجم الديون الخارجية لتركيا، وقال إن الديون المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت في نهاية مايو الماضي نحو 169.5 مليار دولار.

وأضاف أن الديون الخارجية لتركيا ارتفعت في نهاية مايو الماضي بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وشكلت ديون القطاع العام 23.2 بالمئة من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4 بالمئة، والقطاع الخاص 65.4 بالمئة.

وبلغت قيمة احتياطيات تركيا الأجنبية نهاية مايو الماضي نحو 90.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن المركزي التركي.

وعند مقارنة حجم الديون (169.5 مليار دولار) مع حجم الاحتياطيات (90.9 مليار دولار) نجد أن احتياطيات تركيا الأجنبية دون الحد الكافي.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد قالوا في وقت سابق إن تركيا ستحتاج إلى تمويل خارجي. ووفقا للتقديرات فإن تركيا ستحتاج إلى تمويل خارجي يصل إلى 195 مليار دولار هذا العام.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: وكالات