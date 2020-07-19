قالت صحيفة "نيكي" إن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة "هواوي"، في خطوة جديدة من حرب تكنولوجية عالمية بين أمريكا والصين.

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وأضافت الصحيفة، اليوم الأحد، دون الإشارة إلى أي مصادر، أن بريطانيا ذكرت شركتي "إن.ئي.سي" و"فوجيتسو" كموردين بديلين محتملين.

وقالت إن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو يوم الخميس، وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات "هواوي" من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027.

ومع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، أجبرت المخاوف بشأن أمن "هواوي" رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخيار، بين الولايات المتحدة والصين، موازنا بين تحالف مهم مقابل استثمارات بالمليارات.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.

وصرح وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن الأسبوع الماضي بأن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لـ"هواوي"، وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: رويترز