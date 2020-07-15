"أوبك+" توافق على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من أغسطس

وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، يوم الأربعاء، على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من شهر أغسطس.

وأكد مصدر في تصريح لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 18 أغسطس.

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وأضاف المصدر أن اللجنة، المعرفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وافقت أيضا على جدول زمني للتعويض عن زيادات في الانتاج في مايو ويونيو لبضع الدول، وهو ما يعني أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسميا.

إلى ذلك، أظهر بحث لـ"أوبك+" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميا في التوقعات الحالية.

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام.

وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

وذكر الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.

ويوم الثلاثاء قالت "أوبك" إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار 7 ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوطه بواقع 9 ملايين هذا العام.

المصدر: رويترز