الهند تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري

قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، اليوم السبت، إن بلاده بدأت محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي كما أنها مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

وأضاف جويال أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا مستعد لإجراء محادثات مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة التفضيلية بهدف نهائي هو إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وصرح بأنه يجري حوارا مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ باتفاق للتجارة التفضيلية.

وأكد أن الهدف النهائي من ذلك أيضا هو التوصل لاتفاق للتجارة الحرة.

ولا يوجد حاليا اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي، علما أن المحادثات التجارية بين الجانبين توقفت في 2013.

المصدر: رويترز