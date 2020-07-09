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بينهم مصري وسعودي.. 8 مرشحين يتنافسون على رئاسة التجارة العالمية

مال وأعمال

بينهم مصري وسعودي.. 8 مرشحين يتنافسون على رئاسة التجارة العالمية
AFP Fabrice COFFRINI
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من المتوقع أن يتنافس 8 مرشحين، بينهم اثنان من الدول العربية، على رئاسة منظمة التجارة العالمية في أعقاب استقالة رئيسها روبرتو أزيفيدو من منصبه قبل عام من انتهاء الموعد.

ومن بين المتنافسين 3 مرشحين أفارقة من مصر وكينيا ونيجيريا، والباقون من بريطانيا والمكسيك ومولدوفا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ويشار إلى أن هناك إمرأة واحدة من بين المرشحين لرئاسة المنظمة التي لم تترأسها النساء أبدا.

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ومن المتوقع أن يقدم المرشحون أنفسهم إلى المجلس العام للسفراء الأسبوع المقبل قبل فترة دعاية لم تتحدد بعد وستجري لجنة ثلاثية من السفراء مسحا للآراء على أمل التوافق على اسم واحد.

وتستغرق العملية عادة 9 أشهر، لكن المنظمة تسعى لإتمامها في غضون 3 أشهر هذه المرة.

ومن المتوقع أن يترك رئيس منظمة التجارة العالمية البرازيلي روبرتو أزيفيدو منصبه في نهاية أغسطس المقبل.

المصدر: فرانس برس

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