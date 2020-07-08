مؤسسة النفط الليبية: حرس المنشآت النفطية منع ناقلة من دخول ميناء السدرة

أعلنت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها اليوم الأربعاء أن حرس المنشآت النفطية في ميناء السدرة، منع ناقلة تابعة للمؤسسة من دخول ميناء السدرة لتحميل الخام هناك.

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وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط حاولت اليوم إجراء العمليات الفنية لتحميل ناقلة النفط الخام الكبيرة (VLCC) "دلتا أوشن" في ميناء السدرة النفطي، لكن حرس المنشآت النفطية لم يسمح للناقلة بدخول الميناء.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة "مستعدة لاستئناف تصدير النفط على الفور"، مجددا دعوة الشركة لجميع الأطراف الليبية لتسهيل عملها.

وحسب بيانات المؤسسة الليبية، فإن مجموع الخسائر الناجمة عن الإقفالات النفطية والتي تستمر منذ 172 يوما، بلغ أكثر من 6,643 مليار دولار.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا)