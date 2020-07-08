المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: باخرة في وضع الاستعداد بميناء السدرة للتحميل بالنفط الخام!

طلبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السماح لناقلة نفط وصلت قبالة ميناء السدرة بتحميلها بالنفط الخام من حزانات الميناء.

ودعا بيان لمؤسسة النفط الليبية من وصفتهم بـ"جميع الأطراف الليبية لدعم المؤسسة والسماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا في منطقة المخطاف في ميناء السدرة النفطي لبدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء".

وطالبت المؤسسة الليبية كذلك "بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة ميناء السدرة على الفور".

وأفاد البيان من جهة أخرى بأن مجموعة العمل الاقتصادي حول ليبيا، في إطار عملية برلين الجارية، اجتمعت أمس وجددت "دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط على الصعيد الوطني".

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على وجود "حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الليبية وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط من المزيد من التدهور والانهيار".

وذكر البيان بالمناسبة أن ميناء السدرة يتبع "لامتياز الواحة والذي تتوزع ملكيتة على المؤسسة الوطنية للنفط (59.18٪) وتوتال (16.33٪) وكونوكو فيليبس (16.33٪) وهيس (8.16٪)".

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط - ليبيا