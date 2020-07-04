الريال الإيراني يسجل انهيارا تاريخيا جديدا في معاملات اليوم في السوق السوداء

سجل الريال الإيراني انهيارا تاريخيا جديدا في معاملات اليوم في السوق السوداء بواقع 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوى له في التاريخ الاقتصادي للبلاد، مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وذلك على الرغم من ضخ البنك المركزي ملايين الدولارات في السوق.

وقال مراسلنا في طهران إنه جرى تداول الدولار في معاملات صباح اليوم السبت عند 207 آلاف، فيما كان الخميس نهاية الأسبوع الماضي 189.5 ألف ريال، بينما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

وتطرح عدة أسباب لهبوط العملة الإيرانية مؤخرا، من بينها نقص العملة الأجنبية، نظرا للانخفاض الشديد في صادرات النفط، وتوقف أو انخفاض الصادرات مع دول الجوار، نظرا للإغلاق الجزئي للحدود بسبب فيروس كورونا، كما ساهم مؤخراً قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة تعاون طهران مع المفتشين الدوليين في تراجع العملة الوطنية.

ويقول الرئيس الإيراني حسن روحاني ومحافظ البنك المركزي إن عدم الاستقرار مؤخرا في سوق العملات مؤقت وعابر.

المصدر: RT