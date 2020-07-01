الأردن يصدر سندات دولية في شريحتين بقيمة 1.75 مليار دولار

أصدر الأردن، يوم الثلاثاء، سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار ستساعده في التغلب على التداعيات الاقتصادية لـ"كوفيد-19".

وأفادت وزارة المالية الأردنية بأن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95 بالمئة وفترة استحقاق 5 سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85 بالمئة وفترة استحقاق عشر سنوات.

وأضافت أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.

وصرح وزير المالية الأردني محمد العسعس، بأن زيادة الطلب عن المعروض "وسعر الفائدة المنخفض نسبيا" للسندات الدولية للأردن هو "دليل على استقرار ماليته العامة".

ويقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: رويترز