الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد تجدد قيود كورونا

هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية بأكثر من 2% يوم الجمعة، على خلفية فرض عدة ولايات أمريكية قيودا على أنشطة الأعمال في ظل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 730.05 نقطة، أي ما يعادل 2.84%، إلى 25015.55 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" متراجعا 74.71 نقطة، أو 2.42%، إلى 3009.05 نقطة، ونزل المؤشر "ناسداك" 259.78 نقطة، أو 2.59%، إلى 9757.22 نقطة.

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وعلى أساس أسبوعي، نزل "ستاندرد اند بورز" 2.87%، وخسر "داو جونز" 3.31%، وتراجع "ناسداك" 1.87%.

يذكر أن أكثر من 10 ولايات أمريكية شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في المعدلات اليومية للإصابات بفيروس كورونا، مما دفع بالسلطات إلى إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: رويترز