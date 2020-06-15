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ترامب يهاجم ألمانيا لتعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة

مال وأعمال

ترامب يهاجم ألمانيا لتعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة
Reuters LEAH MILLIS
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا لتعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة.

وقال ترامب للصحفيين، يوم الاثنين: "لماذا تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات مقابل الطاقة، بينما يكون على الولايات المتحدة أن تحميها من روسيا؟ هذا الأمر غير طبيعي".

واتهم ترامب برلين بأنها لا تدفع ثمن "حمايتها" للولايات المتحدة، معلنا عن تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

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يذكر أن روسيا وألمانيا تعملان مع شركاء أوروبيين آخرين على تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت هذا المشروع، معتبرة أنه "يهدد أمن أوروبا"، وفرضت عقوبات عليه، بينما تؤكد موسكو وبرلين أن المشروع تجاري بحت.

وهددت الولايات المتحدة في مايو الماضي بتوسيع العقوبات ضد الشركات المشاركة في المشروع في حال إتمامه.

المصدر: نوفوستي

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