سندات الخزانة الأمريكية تشهد مبيعات قوية من المستثمرين الأجانب لثاني شهر في أبريل

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع سندات وأذون الخزانة في أبريل، لكن بمعدل أبطأ من الوتيرة القياسية المسجلة في مارس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأجانب باعوا سندات وأذون خزانة بقيمة 176.703 مليار دولار في أبريل، انخفاضا من 298.910 مليار دولار في مارس.

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وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى منخفضا بلغ 0.543 بالمئة في الحادي والعشرين من أبريل وأنهى الشهر عند 0.625 بالمئة، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة أثناء جائحة "كوفيد-19".

وبلغ مجمل حيازات المستثمرين الأجانب من سندات وأذون الخزانة الأمريكية 6.765 تريليون دولار في نهاية أبريل، انخفاضا من 6.81 تريليون دولار في نهاية مارس.

وخفضت اليابان حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق، الذي سجلته في مارس، بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 1.266 تريليون دولار في أبريل، لكنها تبقى أكبر حيازة يملكها أي مستثمر أجنبي في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية.

وخفضت الصين، ثاني أكبر حائز لسندات وأذون الخزانة الأمريكية، أيضا مجمل حيازتها إلى 1.073 تريليون دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.8 مليار دولار عن الشهر السابق.

ووسط هبوط حاد في أسعار النفط بسبب انهيار الطلب، هبطت حيازات السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 125.3 مليار دولار في أبريل من 159.1 مليار دولار في مارس.

وبينما باعوا سندات وأذون الخزانة، اشترى المستثمرون الأجانب أيضا ما قيمته 10.94 مليار دولار من سندات الشركات الأمريكية في أبريل، ارتفاعا من 3.21 مليار دولار في مارس.

وبالنسبة للأسهم الأمريكية، فقد باع المستثمرون الأجانب أسهما بقيمة 5.61 مليار دولار في أبريل بعد مشتريات بلغت 7.09 مليار دولار في مارس.

المصدر: رويترز