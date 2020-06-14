 
مباشر

ألمانيا تخصص نصف مليار يورو لدعم التدريب المهني بسبب كورونا

مال وأعمال

ألمانيا تخصص نصف مليار يورو لدعم التدريب المهني بسبب كورونا
ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3h0

قالت مصادر إن ألمانيا تعتزم تقديم 500 مليون يورو (563 مليون دولار) للشركات، للحيلولة دون انهيار أنشطة التدريب المهني بسبب جائحة فيروس كورونا

وورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الأحد ومن المقرر أن توافق عليها حكومة ميركل يوم الأربعاء: "علينا منع أزمة كوفيد-19 من أن تهدد المستقبل المهني لليافعين وتوفير العمالة الماهرة".

إقرأ المزيد
ألمانيا.. الاقتصاد يشهد بوادر تطورات إيجابية في بعض القطاعات
ألمانيا.. الاقتصاد يشهد بوادر تطورات إيجابية في بعض القطاعات

ويشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى ثلاثة آلاف يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة، وستكون المساعدة متاحة أيضا للشركات التي تتلافى تشغيل المتدربين ضمن برامج لخفض ساعات العمل أو التي توظف متدربين من شركات مفلسة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا