ألمانيا.. الاقتصاد يشهد بوادر تطورات إيجابية في بعض القطاعات

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، يوم الجمعة، إن البلاد ترى أولى المؤشرات المشجعة في بعض قطاعات الأعمال.

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وأضاف بيتر ألتماير خلال مؤتمر صحفي: "لكن الاقتصاد سيستغرق على الأرجح حتى 2022 للعودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل ضربة فيروس كورونا".

وقال ألتماير: "في بعض القطاعات، نلحظ بعض التطورات التي تبعث على التفاؤل، لكن الأمر سيستغرق أسابيع وشهورا كثيرة أخرى لحين التغلب على جميع تبعات جائحة كورونا".

وسجلت ألمانيا 8755 حالة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة يوم الخميس، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 185416 حالة بعد تسجيل 555 إصابة جديدة.

هذا وقد وافقت ألمانيا، الأربعاء، على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار كورونا.

المصدر: رويترز