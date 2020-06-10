ليبيا.. الكشف عن الجهة التي أوقفت إنتاج حقل الفيل

انتقدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، مسألة إيقاف إنتاج النفط في حقل الفيل، في غرب البلاد، ووصفت الإجراء "بالعمل الإجرامي الخطير بحق الشعب الليبي ومصالحه".

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وقالت المؤسسة في بيان إن "آمر ما يسمى بكتيبة خالد بن الوليد المدعو يوسف حسين التباوي قام بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج".

وأكدت المؤسسة أن "هذا عمل إجرامي خطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن مليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية".

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. "ويجب أن يدفع كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد ثمن جرائمه".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدرRT