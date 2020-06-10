قوات من حكومة الوفاق الليبية تقتحم حقلا نفطيا وتقطع الإمدادات الموجهة لإيطاليا

أفاد مراسلنا، اليوم الأربعاء، بأن قوات من حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، اقتحموا حقلا نفطيا وقطعوا إمدادات الطاقة الموجهة لإيطاليا.

إقرأ المزيد

وأشار المراسل إلى أن كتائب موالية للوفاق عطلت ضخ الغاز من مجمع مليتة النفطي إلى إيطاليا. وأوضح أن مقر شركة مليتة يقع في طرابلس، لكن لها محطة بالقرب من زوارة يتبعها حقل الوفاء والفيل.

وعن أسباب اقتحام المجمع، قال المراسل إنه هناك تضاربا في الأنباء حول ذلك، لكن بعض المصادر أكدت أن الاقتحام جاء على خلفية توقيع إيطاليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أمس مع اليونان.

ويقع مجمع مليتة النفطي على بعد حوالي 22 كيلومتر شرقي مدنية زوارة، الواقعة في شمال غرب ليبيا. وتبلغ مساحته نحو 355 هكتارا ويضم مرافق معالجة النفط والغاز، وكذلك خزانات لتخزين النفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى، فضلا عن مرافق لتصدير موارد الطاقة، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

ويتكون مجمع مليتة أساسا من معملين الأول لمعالجة النفط والمكثفات المنتجة من حقل الوفاء، والثاني لمعالجة الغاز والمكثفات المنتجة من حقل صبراتة.

وكانت اليونان وإيطاليا قد وقعتا الثلاثاء اتفاقا بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين.

ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT