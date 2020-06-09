 
مباشر

اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقا حول الحدود البحرية

أخبار العالم

اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقا حول الحدود البحرية
Reuters COSTAS BALTAS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2ai

وقعت اليونان وإيطاليا اليوم الثلاثاء على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

يأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد  اتفاقا أبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني.

إقرأ المزيد
اليونان تدعو لاعتبار اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير قانوني
اليونان تدعو لاعتبار اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير قانوني

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية وحسم القضايا المتعلقة بحقوق الصيد، مضيفا أن أثينا تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.

ويأتي الاتفاق اليوناني الإيطالي بعد أن وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج في طرابلس قبل أشهر اتفاقا بشأن الحدود البحرية أثار غضب اليونان التي اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا