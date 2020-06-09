اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقا حول الحدود البحرية

وقعت اليونان وإيطاليا اليوم الثلاثاء على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

يأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد اتفاقا أبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني.

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وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية وحسم القضايا المتعلقة بحقوق الصيد، مضيفا أن أثينا تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.

ويأتي الاتفاق اليوناني الإيطالي بعد أن وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج في طرابلس قبل أشهر اتفاقا بشأن الحدود البحرية أثار غضب اليونان التي اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.

المصدر: "رويترز"