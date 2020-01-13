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اليونان تدعو لاعتبار اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير قانوني

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اليونان تدعو لاعتبار اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير قانوني
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
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دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، غير شرعي.

وقال دندياس في أعقاب مباحثاته مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في أثينا، اليوم الاثنين، تعليقا على التطورات الأخيرة حول ليبيا، إنه "من المهم بالنسبة إلينا، إلى جانب السلام في هذا البلد المطل على البحر المتوسط، الاعتراف ببطلان ما يسمى بالمذكرتين، وعملنا في المنطقة يهدف إلى تحقيق ذلك".

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وأضاف أنه ينوي بحث هذا الموضوع مع قيادات المغرب والجزائر وتونس في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول في منطقة المتوسط ويزعزع الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام.

وكانت اليونان ومصر وقبرص وفرنسا قد أصدرت في ختام لقاء وزاري في القاهرة، الأسبوع الماضي، بيانا مشتركا، اعتبرت فيه الاتفاق المذكور "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، و"يقوض استقرار المنطقة".

المصدر: نوفوستي

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