مؤشر نيكي يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ فبراير في بداية تعاملات طوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوى منذ 25 فبراير في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكي 1.13 في المئة إلى 32.230 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.00 في المئة إلى 1628.61 نقطة.

ويسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مثل جميع قادة العالم إلى تحقيق التوازن بين الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الإغلاق العام والحاجة إلى احتواء فيروس كورونا.

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وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستضم أربعة خبراء اقتصاديين إلى لجنتها الاستشارية لمكافحة كورونا.

المصدر: "رويترز"