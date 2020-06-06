وسائل إعلام: إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبيا

أفادت مصادر إعلامية ليبية بإعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبيا مساء السبت، وذلك بعد توقفه عن العمل منذ يناير الماضي.

ونقلت "قناة 218" الليبية عن مهندس يعمل في حقل الشرارة قوله إن الحقل عاد للعمل، وشغلت الفرق الفنية مبدئيا 5 آبار بقوة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل يوميا، على أن يزيد الإنتاج في غضون أيام بشكل تدريجي في مرحلته الأولى ليبلغ نحو 55 ألف برميل.

وأشار إلى أنه في وقت لاحق من المقرر زيادة 80 ألف برميل تدريجيا ليبلغ إجمالي الإنتاج 135 ألف برميل أو 50% من القدرة الإنتاجية الكاملة للحقل.

وأضاف أن ضخ النفط الخام سيتم بعد ساعات لميناء الزاوية النفطي عبر الأنابيب الواصلة مرورا بصمام الحمادة الذي أعيد افتتاحه فجر السبت، مبينا أن مؤسسة النفط الوطنية الليبية خاطبت اليوم الشركة المشغلة "أكاكوس" وطالبتها بعودة الإنتاج.

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من جهته، قال مصدر طلب عدم كشف اسمه لموقع "بوابة الوسط" الليبي، إنه تمت إعادة تشغيل الحقل بقوة 120 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن سبب ضخ هذه الكمية يرجع إلى عدم وجود ما يكفي من الفنيين للتشغيل بسبب جائحة فيروس كورونا وحظر التجول، لافتا إلى تشغيل قرابة عشر آبار.

يذكر أن حقل الشرارة كان ينتج نحو 300 ألف برميل من النفط يوميا قبل إغلاقه في يناير الماضي على خلفية النزاع المسلح المستمر بين قوات "الجيش الوطني الليبي" والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

المصدر: وسائل إعلام ليبية