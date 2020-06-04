مصر.. ارتفاع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 7 أشهر

ذكرت جريدة "المال" المصرية أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفع مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق في 7 أشهر، إذ وصل إلى 16.14 جنيه للشراء.

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وأوضحت الجريدة أن أسعار العملة الأمريكية وصلت بنهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، حيث سجل 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع في 23 أكتوبر 2019.

وارتفع الدولار 12 قرشا دفعة واحدة أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل أمس 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع، في مقابل 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع اليوم.

وقفز الدولار بنحو 22 قرشا خلال يومي الأربعاء والخميس وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

المصدر: "المال"