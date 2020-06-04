الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها في مصر لأول مرة منذ فترة كبيرة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليكسر حاجز الـ16 جنيها في الشراء لأول مرة منذ فترة طويلة.

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وصعد سعر العملة الأمريكية 7 قروش في بنك الأهلي إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، ولكنه بقي ثابتا في بنك مصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 7 قروش في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وكان الخبير المصرفي يوسف فاروق، قد أكد أن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

ووصف زيادة سعر العملة الأمريكية بـ"الطبيعية" في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا.

وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي، لكنه أشاد باحترافية إدارة البنك المركزي للأزمة وفقا للموارد والسيولة وأدوات السياسة النقدية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية