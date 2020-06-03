خبراء: سعر صرف الدولار في مصر سيستمر في الارتفاع

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، إن التغير المفاجئ الذي حدث في سعر صرف الدولار طفيف وطبيعي في ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

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وأوضح المغربي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، أن تغيرات اقتصادية عالمية وداخلية تؤثر في سعر الدولار بعد قرار التعويم.

وأضاف أن الاقتصاد المصري القوي استطاع امتصاص آثار أزمة كورونا في البداية، موضحا: " العالم تأثر بالأزمة وهو ما أثر أيضا على مصر".

وذكر أنه تم الاعتماد بشكل كبير على الخدمات البنكية الإليكترونية في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك 50% زيادة في عدد المتعاملين بالخدمات الإليكترونية البنكية.

من جانبه، أكد يوسف فاروق، الخبير المصرفي، أن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

ووصف زيادة سعر العملة الأمريكية بـ"الطبيعية" في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الانشطة الاقتصادية والإستثمارية والمالية عالميا ومحليا.

وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي، لكنه أشاد باحترافية إدارة البنك المركزي للأزمة وفقا للموارد والسيولة وأدوات السياسة النقدية.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه في مصر، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية