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اليونان تفتح أبوابها للسياح الأجانب من 29 دولة بما في ذلك الصين

مال وأعمال

اليونان تفتح أبوابها للسياح الأجانب من 29 دولة بما في ذلك الصين
Reuters
اليونان تفتح أبوابها للسياح الأجانب من 29 دولة بما في ذلك الصين
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ستبدأ اليونان منذ منتصف يونيو المقبل باستقبال السياح الأجانب من 29 دولة في العالم، وشملت القائمة دولة عربية واحدة فقط، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يونانية اليوم الجمعة.

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شملت القائمة لبنان إلى جانب السياح من ألبانيا وأستراليا والنمسا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وألمانيا والدنمارك وسويسرا وإستونيا واليابان وإسرائيل والصين وكرواتيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطا والجبل الأسود ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية والمجر ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وفنلندا.

وسيتم فحص السياح الأجانب القادمين من هذه الدول بشكل انتقائي عند وصولهم إلى مطاري أثينا وسالونيكي في اليونان، حيث يقوم هذان المطاران تحديدان باستقبال السياح الأجانب.

وسيتم تعديل القائمة بحسب تطور جائحة كورونا في بلدان العالم، حيث من الممكن أن تتوسع بحلول مطلع يوليو المقبل.

المصدر: "إنترفاكس"

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