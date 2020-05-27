اليونان تستأنف السياحة بالرغم من جائحة كورونا

أكد مسؤولون في اليونان، أن الحكومة ستسمح للمسافرين من 24 دولة بالزيارة اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، من دون إدخالهم الحجر الصحي في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات احتواء كورونا.

وقال مصدر حكومي: "سيسمح لمواطني ما بين 20 - 25 دولة بالدخول، وإن القائمة ستضم قبرص وإسرائيل ودولا من وسط أوروبا والبلقان، وإن القائمة كاملة ستعلن خلال الأسبوع الحالي".

وذكر مصدر حكومي آخر، إن "خبراء الصحة يدرسون ما إذا كان يتعين أن يخضع المسافرون لفحص كوفيد-19 قبل دخولهم اليونان".

من جهته، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "الألمان سيسمح لهم بزيارة اليونان اعتبارا من منتصف يونيو المقبل".

وتسمح اليونان حاليا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا وإسبانيا وهولندا بالسفر جوا إلى أثينا، لكنهم يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، أما الزوار من بريطانيا ودول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، فهم ممنوعون حاليا من دخول اليونان.

وتمثل السياحة نحو 20 % من اقتصاد اليونان، وتعتبر الحكومة القطاع محركا رئيسيا لانتعاشها بعد القيود التي أوقفت قطاع الأعمال فعليا.

المصدر: "رويترز"