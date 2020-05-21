ترامب: وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي يملكان "الذخيرة" اللازمة لدعم الاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة بحوزتها ما يكفي من "الذخيرة"، لمساعدة اقتصاد البلاد المتضرر من جائحة كورونا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "توجد ذخيرة غير محدودة"، غير أنه رجح عدم اللجوء إليها.

وجدد صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأمريكي أمس الأربعاء، تعهدهم بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، حتى يكونوا واثقين بأن الاقتصاد الأمريكي يسير في مسار نحو التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بما يصل إلى النصف في الربع الثاني، على أساس سنوي.

وتخفف الولايات الأمريكية قيود الحجر الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر اندلاع إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.

المصدر: "رويترز"